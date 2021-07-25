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Подсчитано, сколько времени россияне тратят на работу
Экономика
Подсчитано, сколько времени россияне тратят на работу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 июля. Трудозатраты жителей разных стран на основном месте работы оценила аналитик Центра стратегических разработок Елена Хейфец.

Среднестатистический россиян отдает работодателю 1874 часа своего времени каждый год. Это более высокий показатель, чем в Соединенных Штатах Америки или в Японии, однако более скромный, чем в Корее или Мексике, цитирует эксперта РИА Новости.

Данные Росстата за первый квартал 2021 года говорят, что мужчины в РФ работали в среднем на 2,3 часа дольше в неделю, чем женщины. Большая занятость российских граждан не может целиком компенсировать низкую производительность труда.

Хейфец уверена, что для роста благосостояния граждан правительство должно поощрять применение более сложных производственных технологий. Также необходимо создать благоприятный для притока капитала инвестиционный климат.

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