Ушел из жизни глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Москва, 25 июля. Генеральный директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко скончался 25 июля в возрасте 69 лет. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ.

Валерий Савченко трудился в Гематологическом научном центре с 1988 года. Под его началом были запущены системы по применению трансплантации костного мозга в РФ, сообщили в министерстве. Также была основана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом.

Савченко — автор более 1450 научных публикаций, его работы в том числе выпускались в зарубежных изданиях. Под его руководством защищено более 25 кандидатских диссертаций. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и коллектив ведомства выразили соболезнования родным и близким гематолога. Дата и место прощания будут объявлены позднее.