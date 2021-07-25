Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 14:39
14:34
Армия
Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на параде ко Дню ВМФ РФ в Петербурге
14:33
Весь мир
Штат Флорида стал лидером в США по случаям заражений COVID-19
14:28
Видео
Путин принял участие в Главном военно-морском параде. События дня
14:27
Происшествия
Глава СК предложил блокировать сайты с запрещенным контентом за один-два часа
14:25
Происшествия
Ми-8 МЧС России доставляет гуманитарную помощь в подтопленные районы Забайкалья
14:25
Спорт
Девятикратная участница Олимпийских игр Нино Салуквадзе завершила карьеру
14:24
Весь мир
Глава ССАГПЗ обвинил Иран в угрозе безопасности стран Ближнего Востока
14:23
Спорт
Рапиристка Лариса Коробейникова принесла России пятую медаль на ОИ-2020
14:23
Происшествия
Состояние пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани стабилизировалось
14:22
Общество
Основатель «Руки вверх!» перед смертью подробно описывал свое состояние в дневнике
Все новости

Ушел из жизни глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

  /   Обновлено: 25 июля 2021 13:15
Общество
Ушел из жизни глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 25 июля. Генеральный директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко скончался 25 июля в возрасте 69 лет. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ.

Валерий Савченко трудился в Гематологическом научном центре с 1988 года. Под его началом были запущены системы по применению трансплантации костного мозга в РФ, сообщили в министерстве. Также была основана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом.

Савченко — автор более 1450 научных публикаций, его работы в том числе выпускались в зарубежных изданиях. Под его руководством защищено более 25 кандидатских диссертаций. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и коллектив ведомства выразили соболезнования родным и близким гематолога. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ушел из жизни глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко
Савченко минздрав утрата
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru