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Народная милиция ЛНР подавила огневые точки ВСУ на линии фронта в Донбассе

  /   Обновлено: 25 июля 2021 13:23
Новороссия
Народная милиция ЛНР подавила огневые точки ВСУ на линии фронта в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Луганск, 25 июля. Военнослужащие Народной милиции ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе для защиты мирного населения.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства республики говорится, что военнослужащие ЛНР вели огонь из не запрещенного вооружения, чтобы подавить огневые точки ВСУ, откуда велся обстрел населенных пунктов.

Отмечается, что представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывали Киев задействовать координационный механизм для установления режима тишины, однако ВСУ никак на это не отреагировали.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ открыли огонь из гранатомета по населенному пункту Желобок. Они также разместили станцию радиоэлектронной борьбы у линии фронта, чтобы помешать ОБСЕ зафиксировать нарушения с помощью дронов.

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