Представитель Greenpeace извинился перед якутами за свои слова

Якутск, 25 июля. Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин попросил прощения за свои слова о жителях Якутии.

Куксин ранее заявил, что якуты не тушат костры, потому что боятся «обидеть духов огня». В результате это приводит к якобы возникновению лесных пожаров.

«Прошу прощения, если кого-то обидели мои слова про якутов и костры», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам представителя Greenpeace, он совсем не имел ввиду национальную особенность. Куксин также добавил, что люди, которые не тушат костры и жгут траву, есть среди всех народов.

Как стало известно ранее, дым от лесных пожаров из Якутии уже добрался до американского штата Аляска. Об этом сообщила телекомпания CNN.