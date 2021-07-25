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Представитель Greenpeace извинился перед якутами за свои слова

  /   Обновлено: 25 июля 2021 13:00
Общество
Представитель Greenpeace извинился перед якутами за свои слова
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 25 июля. Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин попросил прощения за свои слова о жителях Якутии.

Куксин ранее заявил, что якуты не тушат костры, потому что боятся «обидеть духов огня». В результате это приводит к якобы возникновению лесных пожаров.

«Прошу прощения, если кого-то обидели мои слова про якутов и костры», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам представителя Greenpeace, он совсем не имел ввиду национальную особенность. Куксин также добавил, что люди, которые не тушат костры и жгут траву, есть среди всех народов.

Как стало известно ранее, дым от лесных пожаров из Якутии уже добрался до американского штата Аляска. Об этом сообщила телекомпания CNN.

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