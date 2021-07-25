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Спорт
Нидерландский журналист назвал вратаря женской сборной Бразилии «свиньей в свитере»
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Нидерландский журналист назвал вратаря женской сборной Бразилии «свиньей в свитере»

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:59
Спорт
Нидерландский журналист назвал вратаря женской сборной Бразилии «свиньей в свитере»
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Токио, 25 июля. Нидерландский спортивный журналист Йохан Дерксен резко отозвался о вратаре женской сборной Бразилии Барбаре. Он сравнил спортсменку со свиньей, одетой в свитер.

Резкое высказывание в адрес футболистки прозвучало после матча второго тура группового этапа турнира по женскому футболу в рамках летних Олимпийских игр. Встреча Бразилии и Нидерландов завершилась со счетом 3:3.

Дерксен отметил, что вратарь «довольно полновата». Кроме внешности, он раскритиковал и спортивные навыки Барбары, отметив отсутствие удачных отражений атаки в ее исполнении.

«Вратарь бразильской команды полновата, не так ли? Это просто свинья в свитере. Выглядит как издевательство над сборной Бразилии. Честно говоря, не помню хороших сейвов в ее исполнении», — приводит его слова издание Mundo Deportivo.

Журналист заявил, что ему намного приятнее наблюдать за женщинами в гандболе или в велоспорте. Оценивая прошедшую игру, он подчеркнул, что нидерландская команда выглядела намного увереннее, чем ее противники по полю.

Ранее стало известно о первом золоте российской команды на Олимпиаде в Токио. Стрелок Виталина Бацарашкина одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Это событие прокомментировал российский журналист Дмитрий Губерниев.

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бразилия олимпиада женский футбол
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