Нидерландский журналист назвал вратаря женской сборной Бразилии «свиньей в свитере»

Токио, 25 июля. Нидерландский спортивный журналист Йохан Дерксен резко отозвался о вратаре женской сборной Бразилии Барбаре. Он сравнил спортсменку со свиньей, одетой в свитер.

Резкое высказывание в адрес футболистки прозвучало после матча второго тура группового этапа турнира по женскому футболу в рамках летних Олимпийских игр. Встреча Бразилии и Нидерландов завершилась со счетом 3:3.

Дерксен отметил, что вратарь «довольно полновата». Кроме внешности, он раскритиковал и спортивные навыки Барбары, отметив отсутствие удачных отражений атаки в ее исполнении.

«Вратарь бразильской команды полновата, не так ли? Это просто свинья в свитере. Выглядит как издевательство над сборной Бразилии. Честно говоря, не помню хороших сейвов в ее исполнении», — приводит его слова издание Mundo Deportivo.

Журналист заявил, что ему намного приятнее наблюдать за женщинами в гандболе или в велоспорте. Оценивая прошедшую игру, он подчеркнул, что нидерландская команда выглядела намного увереннее, чем ее противники по полю.

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