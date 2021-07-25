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Захарова заявила, что сила духа российских спортсменов поможет выиграть Олимпиаду
Политика
Захарова заявила, что сила духа российских спортсменов поможет выиграть Олимпиаду
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 25 июля. Официальный представитель МИД РФ Захарова записала ролик в поддержку сборной России на Олимпиаде.

В Сети появилось видео, где Захарова отвечает на вопросы журналистов на брифинге и поддерживает нашу сборную на Олимпийских играх в Токио. В череде ответов она выразила уверенность, что отсутствие триколора на играх никак не скажется на результате сборной РФ.

«Статус — ничто. Самое главное – сила духа наших спортсменов, и в мире об этом знают», — заявила спикер ведомства.

Также она сказала, что Россия любит своих спортсменов и верит в них, желает побед. Захарова процитировала ставшую популярной фразу, которая «завирусилась» из-за того, что россиянам запретили ехать на соревнования под своим флагом: We will ROC you. ROC — это англоязычная аббревиатура делегации из России.

Ранее сообщалось, что россиянка Виталина Бацарашкина завоевала первое золото для команды. Она состязалась в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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