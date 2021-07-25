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Пролет военных истребителей потряс туристов в Севастополе в День ВМФ
Весь мир
Пролет военных истребителей потряс туристов в Севастополе в День ВМФ
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Вместе с парадом кораблей в Севастополе сегодня состоялся и торжественный пролет авиации. Над главной бухтой города пролетели 26 единиц авиации, удивив многотысячную толпу зрителей.

Пока по морю в кильватерном строю шли 12 кораблей Черноморского флота, в небо над Севастопольской бухтой поднялись 26 единиц военной техники из состава Морской авиации Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Сначала пролетели вертолеты Ка-27, Ми-8АМТШ, Ми-28н, Ка-52.

А затем торжественным строем над бухтой появились самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25см, Бе-12 и Ан-26.

Гул пролетающей авиации оглушил зрителей парада, а в домах, по признанию очевидцев, тряслись стекла, но зрелище было потрясающим.

«Самолеты пролетали так низко, что казалось до них можно было дотянуться, этот гул и шум приводили детей в абсолютный восторг, это полное погружение, сразу чувствуется мощь и сила, мы видим и верим: наша страна, наш город — в безопасности», — рассказала ФАН зрительница празднования Дня ВМФ из Севастополя Евгения Валуева.

Напомним, что из-за ограничений по коронавирусу вся зрелищная часть парада заняла всего 15 минут. Также сегодня в городе отменены все массовые мероприятия, концерт и фейерверк.

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