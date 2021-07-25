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Глава Минобороны России открыл новый барельеф в Адмиралтействе

  /   Обновлено: 25 июля 2021 13:10
Армия
Глава Минобороны России открыл новый барельеф в Адмиралтействе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Санкт-Петербург, 25 июля. Новый барельеф, посвященный Чесменскому сражению, открыт в Адмиралтействе. В церемонии участвовал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Открытие барельефа в честь победы российского флота над турецкими моряками прошло в День Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Это историческое событие вызывает гордость как за страну в целом, так и за ВМФ России в частности, отметил министр.

«Мы отдаем дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства», — добавил Шойгу.

Также в день ВМФ РФ на воду был спущен большой морозильный рыболовный траулер «Механик Сизов». В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

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