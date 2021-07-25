Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 13:14
13:12
Армия
Китай потерпел фиаско в попытке модернизировать танки с помощью американских технологий
13:10
Общество
Школьник спас двух тонущих в реке девушек в Йошкар-Оле
13:09
Общество
Памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову открыли во Владивостоке
13:08
Экономика
Подсчитано, сколько времени россияне тратят на работу
13:07
Общество
Ушел из жизни глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко
13:05
Экономика
Россияне уже в августе получат новые выплаты и льготы
13:03
Политика
Народная милиция ЛНР подавила огневые точки ВСУ на линии фронта в Донбассе
13:00
Украина
Остались без Родины: снос Монумента славы во Львове может положить конец Украине
13:00
Общество
Представитель Greenpeace извинился перед якутами за свои слова
12:59
Спорт
Нидерландский журналист назвал вратаря женской сборной Бразилии «свиньей в свитере»
Все новости

Российская рапиристка Дериглазова пробилась в финал ОИ-2020 в Токио

  /   Обновлено: 25 июля 2021 13:00
Спорт
Российская рапиристка Дериглазова пробилась в финал ОИ-2020 в Токио
TACC  /  Andrew Medichini

Токио, 25 июля. Инна Дериглазова вышла в финал олимпийского турнира по фехтованию на рапирах в Японии.

Россиянка Инна Дериглазова победила итальянскую фехтовальщицу Аличе Вольпи в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Поединок завершился победой рапиристки из РФ со счетом 15:10.

В финале Дериглазова будет бороться за золото с американкой Ли Кифер, которая победила еще одну россиянку Ларису Коробейникову. Решающий поединок олимпийского турнира по фехтованию начнется в 15:30 по московскому времени.

Ранее женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро Олимпиады в Токио. В финале спортсменки из РФ проиграли команде Южной Кореи.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российская рапиристка Дериглазова пробилась в финал ОИ-2020 в Токио
спорт олимпиада фехтование дериглазова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru