Российская рапиристка Дериглазова пробилась в финал ОИ-2020 в Токио

Токио, 25 июля. Инна Дериглазова вышла в финал олимпийского турнира по фехтованию на рапирах в Японии.

Россиянка Инна Дериглазова победила итальянскую фехтовальщицу Аличе Вольпи в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Поединок завершился победой рапиристки из РФ со счетом 15:10.

В финале Дериглазова будет бороться за золото с американкой Ли Кифер, которая победила еще одну россиянку Ларису Коробейникову. Решающий поединок олимпийского турнира по фехтованию начнется в 15:30 по московскому времени.

Ранее женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро Олимпиады в Токио. В финале спортсменки из РФ проиграли команде Южной Кореи.