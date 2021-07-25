Появился трейлер завершающего сезона «Ходячих мертвецов»

Сан-Диего, 25 июля. Канал AMC анонсировал премьеру финала сериала «Ходячие мертвецы» в новом трейлере. Ролик был представлен в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего.

Флагман канала AMC «Ходячие мертвецы» готовится к завершению постапокалиптической истории немногих героев, которые дожили до финала сериала. В новом сезоне группа убежища «Александрия» столкнется с новыми антагонистами — мародерами и бойцами, которые называют себя Жнецами. Ролик появился на портале IGN после премьеры на Comic-Con.

Мировой релиз «Ходячих мертвецов» состоится 22 августа. При этом цифровая премьера назначена на 15 августа для пользователей AMC+.

Недавно в Сети также появился трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей». Премьера детектива по роману автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти состоится 18 августа.