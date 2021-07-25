Путин принял участие в Главном военно-морском параде. События дня

Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге

Президент России поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей кораблей-участников главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Владимир Путин прибыл в Кронштадт, чтобы осмотреть парадную линию перед грандиозным событием, и затем отправился по воде на праздник в честь 325-летия российского флота. Нынешний парад на Неве — самый масштабный в истории Дня ВМФ: более полусотни военных кораблей, 48 самолетов и вертолетов и свыше 4 000 военных. Впервые в главном событии года задействованы три атомные подлодки: субмарины «Вепрь», «Орел» и новейший стратегический ракетоносец «Князь Владимир» проекта «Борей-А». На праздник приехали и гости — фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. В этом году зрителей на главный военно-морской парад не допустили по рекомендации Роспотребнадзора: виной всему ситуация с распространением коронавируса. Но каждый смог увидеть незабываемое действо и услышать обращение главы государства благодаря прямой трансляции.

«Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов, он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие», — подчеркнул российский президент, выступая перед участниками парада.

Завершится праздник в городе с морской душой сегодня вечером рок-оперой «Юнона и Авось» на Дворцовой площади и грандиозным салютом.