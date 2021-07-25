Путин принял участие в Главном военно-морском параде. События дня

Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге
Президент России поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей кораблей-участников главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Владимир Путин прибыл в Кронштадт, чтобы осмотреть парадную линию перед грандиозным событием, и затем отправился по воде на праздник в честь 325-летия российского флота. Нынешний парад на Неве — самый масштабный в истории Дня ВМФ: более полусотни военных кораблей, 48 самолетов и вертолетов и свыше 4 000 военных. Впервые в главном событии года задействованы три атомные подлодки: субмарины «Вепрь», «Орел» и новейший стратегический ракетоносец «Князь Владимир» проекта «Борей-А». На праздник приехали и гости — фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. В этом году зрителей на главный военно-морской парад не допустили по рекомендации Роспотребнадзора: виной всему ситуация с распространением коронавируса. Но каждый смог увидеть незабываемое действо и услышать обращение главы государства благодаря прямой трансляции.
«Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов, он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие», — подчеркнул российский президент, выступая перед участниками парада.
Завершится праздник в городе с морской душой сегодня вечером рок-оперой «Юнона и Авось» на Дворцовой площади и грандиозным салютом.
«Стрижи» выступили в заключительный день работы МАКС-2021
ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко
В подмосковном Жуковском завершает свою работу юбилейный 15-й авиасалон МАКС-2021. В последний день авиационно-космического «марафона» пилотажная группа «Стрижи» открыла программу показательных полетов. Впервые в истории группа продемонстрировала сложные маневры сразу на девяти истребителях МиГ-29. Обновленная программа посвящена празднованию 30-летия создания «Стрижей». Накануне асы уже показали участникам выставки свои виртуозные «па» в небе над Жуковским. Нынешний авиасалон запомнится целым рядом громких мировых премьер, речь в первую очередь идет об истребителе-невидимке «Checkmate», и выгодными сделками. Так, «Рособоронэкспорт» подписал 13 контрактов на общую сумму свыше одного миллиарда евро.
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации
Президент России Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником. Ежегодно День сотрудника органов следствия отмечается 25 июля. Глава государства подчеркнул важную роль Следственного комитета России и соответствующих подразделений в структуре МВД и ФСБ в борьбе с преступностью и коррупцией, защите закона, интересов государства, общества и человека. Лидер государства выразил благодарность следователям за их напряженную и ответственную работу и назвал ее значимой для всей страны и ее граждан.
«Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности», — отметил Владимир Путин.
Бельгия переживает второе за июль наводнение
Global Look Press / Anthony Dehez/Belga News Agency
Бельгию накрыло второй волной проливных дождей. Очередное наводнение началось на юге страны, подтоплены несколько населенных пунктов, основной удар приняла на себя столица Валлонии Намюр. Потоки воды сносили автомобили, заблокированы несколько железнодорожных переездов. Жителей некоторых районов эвакуировали, о пострадавших пока не сообщается. В прошлый раз непогода обрушилась на юг Бельгии 14-15 июля. Погибли более 30 человек.