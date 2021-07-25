Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера «Механик Сизов»

Санкт-Петербург, 25 июля. Президент России Владимир Путин поучаствовал в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» в Санкт-Петербурге.

«Механик Сизов» является третьим по счету в серии траулеров нового поколения. Суда проекта СТ-192 оснащены оборудованием для переработки и заморозки рыбы, получения рыбьего жира, икры, фарша и рыбной муки.

Российский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде, который приурочен ко Дню ВМФ. Торжественные мероприятия прошли при участии 54 кораблей, 48 единиц авиации и свыше 4000 военнослужащих. По словам президента, российский флот располагает всем необходимым для обеспечения безопасности страны.