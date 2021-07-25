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Почему стюардессы не любят рейсы в Китай
Общество
Почему стюардессы не любят рейсы в Китай
pixabay.com  / 

Москва, 25 июля. Бортпроводница авиакомпании Emirates рассказала, почему экипажи гражданской авиации не любят рейсы в Китай, пишет «Рамблер.путешествия».

Девушка отметила, что пассажиры из Поднебесной очень любопытны и любят фотографировать все, что видят. Это касается не только достопримечательностей городов, но и стюардесс на лайнере. Языковой барьер мешает объяснить им, что человек против.

По этой же причине обслуживание китайских граждан на борту становится большой проблемой. Не зная английского языка, они изъясняются жестами, а иногда просто тыкают пальцами в членов экипажа.

Также девушка на своей странице в Яндекс.Дзен указала, что именно на рейсах в Китай напитки заканчиваются быстрее обычного. Пассажиры поглощают все, что попадается им под руку.

Как сообщает бортпроводник российской авиакомпании, Алексей Н, китайцы еще имеют привычку мусорить на креслах и убирать салон самолета после них приходится очень долго.

Менталитет граждан коммунистического государства действительно очень отличается от российского и европейского, что у представителя западной цивилизации порой вызывает шок.

Понять стюардесс можно. Ведь рейсы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу всегда переполнены. И все, кто на борту — представители одной национальности. Китайцы действительно необычные пассажиры и очень отличаются от клиентов других рейсов. Поэтому не все представители самой романтичной профессии радуются рейсам в китайском направлении.

Ранее сообщалось, что китайцам не понравился русский квас.

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