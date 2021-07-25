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Стоимость авиабилетов может вырасти в России на 20%

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:44
Экономика
Стоимость авиабилетов может вырасти в России на 20%
pixabay.com

Москва, 25 июля. Авиакомпании в России могут повысить цены на авиабилеты на 20%, сообщил аналитик ИФК «Солид» Евгений Миронюк.

Ситуация с ценами будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической обстановки в стране. Если она не стабилизируется, то в течение года авиаперевозчики могут повысить цены еще на 15-20%. При этом больше всего рост отразиться на традиционно более доходных для компаний международных направлениях, отметил Миронюк в беседе с РИА Новости. Если же спрос опять снизится, то рост цен на билеты в августе может стать минимальным.

Президент России Владимир Путин ранее продлил действие пониженной десятипроцентной ставки НДС для внутренних авиарейсов до конца следующего года. Планируется субсидировать 46 направлений — со скидкой билет будет стоить от 4,6 тысячи до 10,9 тысячи рублей в зависимости от направления.

До 17 августа включительно по решению оперштаба приостановлено воздушное сообщение России с Танзанией. Запрет на авиаперелеты введен еще 15 апреля по причине сложной ситуации с распространением коронавируса.

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