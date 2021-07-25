Два человека погибли в массовом ДТП со скорой на нижегородской трассе

Нижний Новгород, 25 июля. Три автомобиля столкнулись в Нижегородской области. Жертвами аварии стали мужчина и женщина.

По данным регионального МЧС, ДТП произошло в Городецком районе на 53-м км автодороги регионального значения Линда - Городец - Заволжье.

Две машины и скорая помощь не поделили дорогу и устроили массовую аварию.В результате инцидента погибли два человека. Пять пострадавших госпитализировали.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что в машине скорой помощи в момент аварии везли женщину с переломами лодыжек.

Ранее автомобиль скорой помощи протаранил ковш трактора в Москве. Происшествие произошло на Новоясеневском проспекте, сообщал ФАН.