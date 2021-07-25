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В МИД РФ заявили об искусственном нагнетании обстановки в Черном море

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:54
Армия
В МИД РФ заявили об искусственном нагнетании обстановки в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 25 июля. Иностранные игроки искусственно нагнетают обстановку в Черноморском регионе. Москва будет следить за исполнением конвенции Монтре, сообщили в МИД России.

Российская сторона продолжит отслеживать, осуществляется ли на практике проверка максимального тоннажа при транзите и сроков пребывания иностранных кораблей в Черном море, передает РИА Новости.

Ранее уже случались провокационные инциденты в этом регионе. Например, британский эсминец Defender совершил попытку вторжения в территориальные воды России. Остановить нарушителя удалось лишь после предупредительного бомбометания по курсу иностранного корабля.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, как Россия будет наказывать суда НАТО за провокации в Черном море. По его мнению, после жесткого ответа силы Запада не решатся на новые инциденты.

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