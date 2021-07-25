Тхэквондистка Минина в финале Олимпиады сразится за золото с американкой Золотич

Токио, 25 июля. Россиянка Татьяна Минина в финале олимпийского турнира по тхэквондо сразится за золотые награды с представительницей США Анастасией Золотич.

Минина в полуфинальной битве смогла одолеть представительницу команды беженцев Кимию Ализаде Зенурин со счетом 10:3. Золотич, в свою очередь, победила китаянку Ло Чиа Лин и сразится за золотые медали со спортсменкой из России.

Ранее Татьяна Минина на стадии четвертьфинала олимпийского турнира по тхэквондо победила представительницу Нигера Текиат Бен Йессуф со счетом 15:10. Соревнования проходят в весовой категории до 57 кг.

Ранее женская сборная России по уличному баскетболу смогла победить команду Монголии в рамах группового турнира на Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 21:5.