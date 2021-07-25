Израиль запустил первый прямой коммерческий рейс в Марокко

Тель-Авив, 25 июля. Израиль запустил первые прямые коммерческие рейсы из международного аэропорта Бен-Гурион в Марокко спустя семь месяцев после нормализации диалога между странами, приостановленного в 2000 году.

Рейс 6H61 вылетел в 8:15 по местному времени и через шесть часов приземлится в аэропорту Марракеша. Следующий самолет LY553 отправился в королевство в 11:20. Пассажиров перед посадкой на рейс угостили марокканским чаем и выпечкой.

The first direct flight between Israel ???????? and Morocco ???????? departing from Ben Gurion Airport to Marrakech Airport ✈️ Today at 11:05 am

This is how EL AL passengers are received at Ben Gurion Airport before boarding the plane

An exciting day for us ???? thanks god ???????????? الحمدالله pic.twitter.com/KwzRkt8sgg — chantal ~ شونتال (@moroccanjewish) July 25, 2021

Воскресные вылеты в королевство технически являются вторым и третьим прямыми коммерческими рейсами между странами после восстановления дипломатических отношений в декабре 2020 года, когда стороны договорились немедленно возобновить и установить полноценный диалог.

Примечательно, что перелет из Тель-Авива в Рабат, который состоялся перед Новым годом при участии американской и израильской делегаций во главе с уже экс-советником Белого дома Джаредом Кушнером и бывшим начальником штаба по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом, считают символическим, в то время как воскресные рейсы знаменуют начало регулярных маршрутов.

Марокко на протяжении веков считалось домом для одной из крупнейших и наиболее процветающих еврейских общин в Северной Африке и на Ближнем Востоке вплоть до основания Израиля в 1948 году. Сегодня в королевстве осталось всего около 3000 евреев, но сотни тысяч израильтян утверждают, что имеют марокканское происхождение.

Ранее Тель-Авив объявлял, что национальные авиакомпании летом 2021 года запустят прямые перелеты в Марракеш с дальнейшей перспективой до пяти рейсов в неделю, поскольку страны возобновили дипломатические отношения в рамках сделки, заключенной при посредничестве США, которая также включала признание Вашингтоном суверенитета Рабата над Западной Сахарой.

Королевство контролирует 80% спорной территории, а остальные 20%, которые граничат с Мавританией и не имеют выхода к морю, управляются повстанцами, выступающими за создание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

После 16 лет войны в 1991 году Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО подписали соглашение о прекращении огня. Международное сообщество временно определило спорные земли как «самоуправляющая территория», но королевство продолжает настаивать на автономии региона под покровительством Рабата.

Повстанцы же требуют вывести войска из Западной Сахары и создать республику. ООН предлагает провести референдум, который так и не состоялся.

В ноябре 2020 года Фронт ПОЛИСАРИО разорвал договор о перемирии. Вашингтон незамедлительно организовал визит совместной американской и израильской делегации в Рабат, чтобы стороны подписали четыре соглашения, среди которых прямое авиасообщение, управление водными ресурсами, подключение финансовых систем и договоренность об отказе от виз для дипломатов.