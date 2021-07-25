Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 13:13
13:12
Армия
Китай потерпел фиаско в попытке модернизировать танки с помощью американских технологий
13:10
Общество
Школьник спас двух тонущих в реке девушек в Йошкар-Оле
13:09
Общество
Памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову открыли во Владивостоке
13:08
Экономика
Подсчитано, сколько времени россияне тратят на работу
13:07
Общество
Ушел из жизни глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко
13:05
Экономика
Россияне уже в августе получат новые выплаты и льготы
13:03
Политика
Народная милиция ЛНР подавила огневые точки ВСУ на линии фронта в Донбассе
13:00
Украина
Остались без Родины: снос Монумента славы во Львове может положить конец Украине
13:00
Общество
Представитель Greenpeace извинился перед якутами за свои слова
12:59
Спорт
Нидерландский журналист назвал вратаря женской сборной Бразилии «свиньей в свитере»
Все новости

Израиль запустил первый прямой коммерческий рейс в Марокко
Весь мир
Израиль запустил первый прямой коммерческий рейс в Марокко
pxhere.com  / 

Тель-Авив, 25 июля. Израиль запустил первые прямые коммерческие рейсы из международного аэропорта Бен-Гурион в Марокко спустя семь месяцев после нормализации диалога между странами, приостановленного в 2000 году.

Рейс 6H61 вылетел в 8:15 по местному времени и через шесть часов приземлится в аэропорту Марракеша. Следующий самолет LY553 отправился в королевство в 11:20. Пассажиров перед посадкой на рейс угостили марокканским чаем и выпечкой.

Воскресные вылеты в королевство технически являются вторым и третьим прямыми коммерческими рейсами между странами после восстановления дипломатических отношений в декабре 2020 года, когда стороны договорились немедленно возобновить и установить полноценный диалог.

Примечательно, что перелет из Тель-Авива в Рабат, который состоялся перед Новым годом при участии американской и израильской делегаций во главе с уже экс-советником Белого дома Джаредом Кушнером и бывшим начальником штаба по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом, считают символическим, в то время как воскресные рейсы знаменуют начало регулярных маршрутов.

Марокко на протяжении веков считалось домом для одной из крупнейших и наиболее процветающих еврейских общин в Северной Африке и на Ближнем Востоке вплоть до основания Израиля в 1948 году. Сегодня в королевстве осталось всего около 3000 евреев, но сотни тысяч израильтян утверждают, что имеют марокканское происхождение.

Ранее Тель-Авив объявлял, что национальные авиакомпании летом 2021 года запустят прямые перелеты в Марракеш с дальнейшей перспективой до пяти рейсов в неделю, поскольку страны возобновили дипломатические отношения в рамках сделки, заключенной при посредничестве США, которая также включала признание Вашингтоном суверенитета Рабата над Западной Сахарой.

Королевство контролирует 80% спорной территории, а остальные 20%, которые граничат с Мавританией и не имеют выхода к морю, управляются повстанцами, выступающими за создание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

После 16 лет войны в 1991 году Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО подписали соглашение о прекращении огня. Международное сообщество временно определило спорные земли как «самоуправляющая территория», но королевство продолжает настаивать на автономии региона под покровительством Рабата.

Повстанцы же требуют вывести войска из Западной Сахары и создать республику. ООН предлагает провести референдум, который так и не состоялся.

В ноябре 2020 года Фронт ПОЛИСАРИО разорвал договор о перемирии. Вашингтон незамедлительно организовал визит совместной американской и израильской делегации в Рабат, чтобы стороны подписали четыре соглашения, среди которых прямое авиасообщение, управление водными ресурсами, подключение финансовых систем и договоренность об отказе от виз для дипломатов.  

Израиль запустил первый прямой коммерческий рейс в Марокко
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Израиль запустил первый прямой коммерческий рейс в Марокко
марокко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru