Израиль запустил первый прямой коммерческий рейс в Марокко

Тель-Авив, 25 июля. Израиль запустил первые прямые коммерческие рейсы из международного аэропорта Бен-Гурион в Марокко спустя семь месяцев после нормализации диалога между странами, приостановленного в 2000 году.

Рейс 6H61 вылетел в 8:15 по местному времени и через шесть часов приземлится в аэропорту Марракеша. Следующий самолет LY553 отправился в королевство в 11:20. Пассажиров перед посадкой на рейс угостили марокканским чаем и выпечкой.

The first direct flight between Israel ???????? and Morocco ???????? departing from Ben Gurion Airport to Marrakech Airport ✈️ Today at 11:05 am

This is how EL AL passengers are received at Ben Gurion Airport before boarding the plane

An exciting day for us ???? thanks god ???????????? الحمدالله pic.twitter.com/KwzRkt8sgg