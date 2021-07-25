Баранец назвал «вонючими» российских и зарубежных критиков Дня ВМФ

Военно-морской флот России — достойный сын истории нашей Родины, принесший ей немало великих побед. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

25 июля в Санкт-Петербурге Владимир Путин принял Главный парад Военно-морских сил РФ в честь 325-летия российского флота. Свою мощь главе государства продемонстрировали 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов, а также более 4000 военнослужащих. Парад состоял из двух строев: один из них шел по Неве (новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», малый ракетный корабль «Град Свияжск», большой десантный корабль «Оленегорский горняк», корвет «Стойкий», и неатомная подводная лодка «Кронштадт»), а второй — возле Кронштадта (16 кораблей, в том числе противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корвет «Гремящий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов»).

«День ВМФ — это традиция, которую ни в коем случае прерывать нельзя, — убежден Баранец. — Потому что иначе мы просто отвернемся от той великой и трагической славы нашего военно-морского флота. Однако и в России, и за рубежом есть отдельные люди, которым вечно что-то не нравится: ни парад Победы на Красной площади, ни парк «Патриот», ни — разумеется! — сегодняшний Главный парад ВМФ. Они цинично говорят о том, что деньги, потраченные на все вышеперечисленное, разумнее было бы отдать пенсионерам. Но эти вонючие слова давно стали для нас привычными. Главное, что парад состоялся!»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» также спрогнозировал, как к данному выдающемуся событию отнесутся на Западе.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Нормальные люди отнесутся также нормально, — заметил эксперт. — Но если мы говорим о недругах, которые по сути своей еще хуже, чем вонючие так называемые оппозиционеры в России, то эти, конечно же, будут орать, что это парад для «одного человека», что он «очень дорого стоит» и что Москва опять, мол, «бряцает оружием», причем тем, «которое было заделано еще в советское время». Подобных выпадов, безусловно, стоит ожидать».

Собеседник ФАН подчеркнул, что сейчас Россия «уже не та, что в 90-е», и не стремится понравиться Западу.

«Сегодня в Кремле другой человек, страна поворачивается лицом к своим традициям, и плевать мы хотели на тех, кому там что-то не нравится, — заявил Баранец. — Главный парад ВМФ в Петербурге берет свое начало с Петра I, и только при его правлении он проводился аж 10 раз! С тех пор флот стал неотъемлемой частью великой российской истории — не будет преувеличением, если я скажу, что это ее сын!»

Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера «Механик Сизов».