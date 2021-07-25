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Журнал The Lancet обвинили в сокрытии сведений о распространении коронавируса

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:49
Общество
Журнал The Lancet обвинили в сокрытии сведений о распространении коронавируса
pixabay.com

Лондон, 25 июля. Британский медицинский журнал The Lancet назвали виновником пандемии из-за сокрытия информации о распространении коронавируса.

Издание имело доступ к научным работам, которые подтверждали передачу вируса от человека к человеку, однако скрыло их. Книгу об этом написал медицинский исследователь, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.

По словам специалиста, любые сведения, известные о коронавирусе, могли предотвратить случаи заражения и спасти жизни людей. Также в открытом доступе вовремя не появилась информация о том, что заболеть вирусом можно от бессимптомного носителя.

Исследователи из Китая ранее опровергли сведения о возможном происхождении коронавируса в лаборатории. Китайские ученые вместе с коллегами из Великобритании написали статью с доказательствами природного происхождения патогена.

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пандемия коронавирус the lancet
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