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Заразившаяся коронавирусом дочь Заворотнюк сообщила о своем состоянии
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом дочь Заворотнюк сообщила о своем состоянии
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 25 июля. Модель Анна Заворотнюк оказалась на самоизоляции из-за теста, который диагностировал у нее заражение COVID-19. Блогер рассказала фанатам, как чувствует себя на фоне болезни.

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк находится на домашнем лечении. Лишь недавно звезда сообщила поклонникам, что заразилась коронавирусом и изолировалась. Теперь модель регулярно рассказывает о своем здоровье и старается поддерживать подписчиков, которые также столкнулись с заболеванием.

Как оказалось, звезда уже прочувствовала на себе потерю вкуса и запаха. Заворотнюк пожаловалась фанатам на симптомы заражения в Instagram.

«Все началось с ломоты костей, потом, буквально через час, температура поднялась сначала до 37 градусов, еще через час — до 38 [градусов]. Слабость была очень сильная, не как при обычной простуде, заложило нос и начался кашель, потом, через несколько дней, пропали запахи, затем вкус», — поделилась модель.

Несмотря на то, что Заворотнюк лишь недавно начала лечение от COVID-19, она подозревала болезнь задолго до того, как сдала тест. По мнению звезды, она могла заразиться во время поездки в Крым.

Тем не менее, Заворотнюк не приходится скучать в одиночестве на самоизоляции. Недавно модель призналась, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного, который также проходит лечение от COVID-19.

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здоровье заворотнюк коронавирус
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