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Завоевавшая золото на Олимпиаде в Токио Бацарашкина готовится к свадьбе
Спорт
Завоевавшая золото на Олимпиаде в Токио Бацарашкина готовится к свадьбе
ТАСС  /  Валерий Шарифулин

Москва, 25 июля. Обладательница золотой медали летних Олимпийских игр Виталина Бацарашкина поделилась планами на будущее. Стрелок отметила, что в скором времени собирается выйти замуж.

В стрельбе из пистолета 24-летняя россиянка набрала 240,3 очка, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Мама спортсменки Ирина Бацарашкина рассказала, что стрельбой ее дочь занимается с раннего детства благодаря дедушкам, которые увлекались охотой. Родственники рано подарили ей пневматический пистолет, заменивший все «девчачьи» игрушки.

«Она была «пацанкой», никогда не было кукол, была шустрой и активной», — рассказала мать в интервью ТАСС.

Бацарашкина призналась, что верила в своего ребенка, но переживала, что у нее могут сдать нервы. Вся семья надеялась на медаль, но никто и не предполагал, что она может взять золото.

После победы на Играх спортсменка призналась, что хочет активно заняться подготовкой к свадьбе. Она надеется, что церемонию удастся провести в ближайшее время.

«Надеюсь, что в этом году [свадьба], потому что планируем очень давно», — отметила олимпийская чемпионка.

Своей победой Бацарашкина прервала серию поражений российских стрелков на Олимпиадах, которая длится с 2004 года. На победе для спортсменки соревнования не заканчиваются, сообщает RT. На Играх ей предстоит еще выступить в смешанном командном турнире по стрельбе из пневматики.

Ранее стало известно о серебряной медали россиянок в соревнованиях по стрельбе из лука. В финале спортсменки уступили соперницам из Южной Кореи со счетом 0:6.

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свадьба золото олимпиада Бацарашкина
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