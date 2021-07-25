Доктор Мясников перечислил неочевидные признаки приближающегося инфаркта

Москва, 25 июля. Неочевидные симптомы, которые свидетельствуют о приближающемся инфаркте, назвал популярный врач и телеведущий Александр Мясников.

Чаще всего приступ сопровождается боль в грудной клетке, одышкой, ощущением слабости и повышенной потливостью. Однако не только по этим признакам можно распознать инфаркт, отметил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

О проблемах с сердцем говорят боль в челюсти, шейном отделе, плече. Также возникает спутанность речи, изжога и вздутие живота. Эти симптомы могут появляться и при других заболеваниях, поэтому важно знать, кто подвержен риску инфаркта больше других. Это мужчины в возрасте старше 45 лет и женщины старше 50 лет. Повышающими возможность инфаркта факторами являются курение, высокий холестерин, ожирение, гипертония.

Американские врачи ранее назвали признаки «тихого инфаркта». Сердечный приступ может пройти незаметно. Состояние не всегда сопровождается сильными болевыми ощущениями.