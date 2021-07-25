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В Сети появились кадры пролета противолодочных Ту-142 над центром Петербурга
Армия
В Сети появились кадры пролета противолодочных Ту-142 над центром Петербурга
tvzvezda.ru  /  prt scr / ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Санкт-Петербург, 25 июля. Российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили пролет над историческим центром Санкт-Петербурга. В Сети уже появился видеоролик с места событий.

Эти военные самолеты, которых еще называют «Морские медведи», являются участниками главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ. Они зашли со стороны Финского залива и совершили пролет над Исаакиевским собором, Сенатской площадью и Дворцовым мостом.

Высота полета составила 400 метров, а скорость – 500 км/час. Телеканал «Звезда» поделился уникальными кадрами.

Также для участия в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ РФ в Санкт-Петербург прибыли фрегаты ВМС Пакистана, Индии и Ирана. Корабли войдут в состав парадного строя на Кронштадтском рейде.

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военно-морской парад ту-142 день вмф рф
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