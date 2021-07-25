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Эффектные кадры военно-морского парада в Санкт-Петербурге опубликованы в Сети

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:32
Армия
Эффектные кадры военно-морского парада в Санкт-Петербурге опубликованы в Сети
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 25 июля. Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге при участии 54 кораблей и 48 единиц авиации.

В торжественном мероприятии были задействованы военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии. В статичной линии были продемонстрированы новейший фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», малый ракетный корабль «Град Свияжск» и большой десантный корабль «Оленегорский горняк».

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов и вертолетов пролетели в небе над Санкт-Петербургом в рамках главного военно-морского парада.

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