Эффектные кадры военно-морского парада в Санкт-Петербурге опубликованы в Сети

Санкт-Петербург, 25 июля. Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге при участии 54 кораблей и 48 единиц авиации.

В торжественном мероприятии были задействованы военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии. В статичной линии были продемонстрированы новейший фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», малый ракетный корабль «Град Свияжск» и большой десантный корабль «Оленегорский горняк».

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов и вертолетов пролетели в небе над Санкт-Петербургом в рамках главного военно-морского парада.