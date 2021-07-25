Шойгу рассказал, чем запомнится День ВМФ в этом году

Санкт-Петербург, 25 июля. Мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в 2021 году будут самыми масштабными и запоминающимися. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, чем может запомнится этот праздник.

По словам главы оборонного ведомства, в этот день пройдут самые масштабные и зрелищные военно-морские парады. В них примут участие корабли, военные катера, подводные лодки и парусники со всех флотов и флотилий. Также будет задействованы воздушные суда транспортной и специальной авиации, пишет автор Ольга Героева для радио Sputnik.

В Санкт-Петербурге парадным строем пройдут 54 корабля, включая фрегаты из Индии, Пакистана и Ирана, также будут задействованы семь подводных лодок и 4000 военнослужащих. Кроме того, над Северной столицей пролетят 48 самолетов. По традиции на десантном катере «Алексей Баринов» будет установлена копия ботика Петра Великого, родоначальника российского флота.

Как пишет журналист, один из самых зрелищных парадов пройдет в Балтийске. Там рейдовые буксиры Балтийского флота проведут танец под музыку Штрауса. Кроме этого, боевые корабли сымитируют задержание нарушителя морской границы.

Ранее сообщалось, что главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге. Он должен стать самым масштабным в истории.