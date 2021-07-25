Строившие «Северный поток-2» тральщики приняли участие в главном военно-морском параде

Санкт-Петербург, 25 июля. Тральщики, принимавшие участи в строительстве газопровода «Северный поток — 2», прошли по Неве в рамках парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Корабли на протяжении многих лет выполняли задачи по устранению минной опасности в ходе строительства газопровода. Речь идет о судах «Владимир Емельянов» и «Александр Обухов». Последний оснащен системой «Александрит-ИСПУМ».

Сегодня, 25 июля, Россия празднует День ВМФ. Главный военно-морской парад развернулся в Санкт-Петербурге при участии 54 кораблей, 48 единиц авиации и свыше 4000 военнослужащих. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что российский флот располагает всем необходимым для обеспечения защиты государства.