Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 13:12
13:10
Общество
Школьник спас двух тонущих в реке девушек в Йошкар-Оле
13:09
Общество
Памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову открыли во Владивостоке
13:08
Экономика
Подсчитано, сколько времени россияне тратят на работу
13:07
Общество
Ушел из жизни глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко
13:05
Экономика
Россияне уже в августе получат новые выплаты и льготы
13:03
Политика
Народная милиция ЛНР подавила огневые точки ВСУ на линии фронта в Донбассе
13:00
Украина
Остались без Родины: снос Монумента славы во Львове может положить конец Украине
13:00
Общество
Представитель Greenpeace извинился перед якутами за свои слова
12:59
Спорт
Нидерландский журналист назвал вратаря женской сборной Бразилии «свиньей в свитере»
12:59
Политика
Захарова заявила, что сила духа российских спортсменов поможет выиграть Олимпиаду
Все новости

Строившие «Северный поток-2» тральщики приняли участие в главном военно-морском параде
Армия
Строившие «Северный поток-2» тральщики приняли участие в главном военно-морском параде
snsz.ru  /  Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода

Санкт-Петербург, 25 июля. Тральщики, принимавшие участи в строительстве газопровода «Северный поток — 2», прошли по Неве в рамках парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Корабли на протяжении многих лет выполняли задачи по устранению минной опасности в ходе строительства газопровода. Речь идет о судах «Владимир Емельянов» и «Александр Обухов». Последний оснащен системой «Александрит-ИСПУМ».

Сегодня, 25 июля, Россия празднует День ВМФ. Главный военно-морской парад развернулся в Санкт-Петербурге при участии 54 кораблей, 48 единиц авиации и свыше 4000 военнослужащих. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что российский флот располагает всем необходимым для обеспечения защиты государства.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Строившие «Северный поток-2» тральщики приняли участие в главном военно-морском параде
россия северный поток-2 санкт-петербург день вмф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru