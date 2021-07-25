В ЛНР заявили о переброске иностранных специалистов к линии фронта в Донбассе

Луганск, 25 июля. Саперы из британской и американской организаций прибыли в Донбасс для обследования подконтрольны Киеву территорий.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что командование ВСУ решило обратиться за помощью к иностранным специалистам, потому что участились случаи подрыва военнослужащих на собственных минах. В ЛНР считают, что подобные инциденты происходят из-за беспорядочного минирования местности у линии фронта.

Известно, что в настоящее время представители организации HALO Trust ведут работы по разминированию местности вблизи подконтрольного Киеву поселка Золотое-2.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ нанесли минометный удар по прифронтовому поселку шахты «Трудовская» на окраине Донецка. В результате обстрела серьезно пострадал частный жилой дом.