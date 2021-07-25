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Племянница леди Ди сыграла свадьбу с 62-летним миллиардером

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:08
Шоу-бизнес
Племянница леди Ди сыграла свадьбу с 62-летним миллиардером
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Рим, 25 июля. Родственница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж. Супругом модели стал миллиардер Майкл Льюис, который оказался старше не только жены, но и ее отца, графа Чарльза Спенсера.

Бракосочетание 30-летней модели Китти Спенсер и 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса состоялось 23 июля. Торжество прошло на вилле Альдобрандини в Фраскати: среди гостей присутствовали друзья и родственники влюбленных, а также взрослые дети жениха. Отец Китти Спенсер Чарльз мог не появиться на мероприятии — в тот день он опубликовал фото из поместья Элторп, которым владеет семья Спенсер.

Племянница леди Ди появилась на собственной свадьбе в платье от модного дома Dolce & Gabbana — Китти Спенсер является амбассадором итальянского бренда. Молодожены обменялись клятвами лишь недавно, несмотря на то, что обручились еще в 2019 году. Льюис сделал предложение возлюбленной в Южной Африке — именно там он надеялся жениться на модели.

Королевская семья оставила без внимания свадьбу Китти Спенсер, что неудивительно, ведь их отношения с принцессой Дианой были натянутыми на фоне ее развода с принцем Чарльзом. Недавно журналисты вспомнили инцидент, когда будущий король публично унизил леди Ди.

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