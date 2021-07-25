Парад кораблей состоялся в Севастополе в честь дня ВМФ России

Один из главных праздников в Севастополе ― день ВМФ ― начался с торжественного возложения цветов, парада кораблей и смотра корабельных сил и авиации Черноморского флота. В этом году празднование проходит по усеченной программе.

Праздник начался с торжественного возложения цветов к мемориалу защитников Севастополя на площади Нахимова. Далее командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов поздравил всех с Днем Военно-морского флота России.

«Поздравляю всех, кто несет ратную службу на кораблях и в частях, работает на вспомогательных судах, в учреждениях и на предприятиях, тех, кто живет с Черноморским флотом одной судьбой», — сказал Осипов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев присоединился к поздравлениям, рассказав о высоком уровне оснащенности военного флота.

«Военные корабли под Андреевским флагом ежедневно выходят на службу из Севастопольской бухты. Там, в море, наши ребята закаляют характер и проявляют лучшие качества военного моряка. Каждый севастополец знает: город под надежной защитой Черноморского флота России», — отметил Развожаев.

Сегодня традиционно на кораблях Черноморского флота были торжественно подняты государственные и военно-морские флаги. А в главной бухте Севастополя выстроился парад кораблей флота.

Возглавила парадную линию подводная лодка «Великий Новгород». Вслед за ней на рейд вышли морской тральщик «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», большой десантный корабль «Азов», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Москва», патрульный сторожевой корабль из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно «Коммуна».

Мимо стоящих на бочках суден военным строем прошли еще двенадцать кораблей и катеров, в том числе ракетный катер на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Грайворон», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», фрегат «Адмирал Григорович».

Из-за ограничений по коронавирусу традиционных развлекательных мероприятий на будет. В городе отменили праздничные концерты, для зрителей парада закрыли трибуны, а также отменили показательные выступления военнослужащих и демонстрацию боевых возможностей Черноморского флота.

Напомним, перед главным парадом было проведено несколько его репетиций.