Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 13:11
13:10
Общество
Школьник спас двух тонущих в реке девушек в Йошкар-Оле
13:09
Общество
Памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову открыли во Владивостоке
13:08
Экономика
Подсчитано, сколько времени россияне тратят на работу
13:07
Общество
Ушел из жизни глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко
13:05
Экономика
Россияне уже в августе получат новые выплаты и льготы
13:03
Политика
Народная милиция ЛНР подавила огневые точки ВСУ на линии фронта в Донбассе
13:00
Украина
Остались без Родины: снос Монумента славы во Львове может положить конец Украине
13:00
Общество
Представитель Greenpeace извинился перед якутами за свои слова
12:59
Спорт
Нидерландский журналист назвал вратаря женской сборной Бразилии «свиньей в свитере»
12:59
Политика
Захарова заявила, что сила духа российских спортсменов поможет выиграть Олимпиаду
Все новости

Публицист Соколов назвал забавным заявление США и Германии по «Северному потоку — 2»
768
Политика
Публицист Соколов назвал забавным заявление США и Германии по «Северному потоку — 2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

Москва, 25 июля. Заявления США и Германии по поводу рестрикций в адрес «Северного потока — 2» звучат забавно, уверен публицист, писатель и телеведущий Максим Соколов.

Сделка обязует Германию «добиваться санкций в отношении России, если российская будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран», пояснил эксперт. Он также обратил внимание на условие, предполагающее продление транспортировки газа через территорию Украины после 2024 года. Соколов ответил на выпады и привел истинную позицию Европы по энергетическому вопросу.

«Мы шарашим санкциями — то есть экономическим оружием — направо и налево, но если Москва попробует применить энергетические санкции (хотя она еще никогда этого не делала), санкционный ответ свободного мира будет ужасным. Поговорка «чья бы корова мычала...» в Сияющем Городе неизвестна», — констатировал публицист в колонке для РИА Новости.

Запад не интересует выгода России от транзита голубого топлива через Киев. Украина якобы должна получать прибыль лишь из-за факта своего существования, отметил писатель.

Ранее политолог Олег Матвейчев сравнил требования Киева по «Северному потоку — 2» с комариным писком. Европа отвернется от Украины, когда та потребует гарантий по трубопроводу, убежден эксперт.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Публицист Соколов назвал забавным заявление США и Германии по «Северному потоку — 2»
сша германия Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru