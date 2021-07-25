Публицист Соколов назвал забавным заявление США и Германии по «Северному потоку — 2»

Москва, 25 июля. Заявления США и Германии по поводу рестрикций в адрес «Северного потока — 2» звучат забавно, уверен публицист, писатель и телеведущий Максим Соколов.

Сделка обязует Германию «добиваться санкций в отношении России, если российская будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран», пояснил эксперт. Он также обратил внимание на условие, предполагающее продление транспортировки газа через территорию Украины после 2024 года. Соколов ответил на выпады и привел истинную позицию Европы по энергетическому вопросу.

«Мы шарашим санкциями — то есть экономическим оружием — направо и налево, но если Москва попробует применить энергетические санкции (хотя она еще никогда этого не делала), санкционный ответ свободного мира будет ужасным. Поговорка «чья бы корова мычала...» в Сияющем Городе неизвестна», — констатировал публицист в колонке для РИА Новости.

Запад не интересует выгода России от транзита голубого топлива через Киев. Украина якобы должна получать прибыль лишь из-за факта своего существования, отметил писатель.

Ранее политолог Олег Матвейчев сравнил требования Киева по «Северному потоку — 2» с комариным писком. Европа отвернется от Украины, когда та потребует гарантий по трубопроводу, убежден эксперт.