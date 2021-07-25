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Производство подсолнечного масла сократилось в России

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:19
Экономика
Производство подсолнечного масла сократилось в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 июля. Сокращение выпуска подсолнечного масла в России в первом полугодии составило 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

В период с января по июнь в стране было произведено 1,1 млн тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла также сократился — на 17%, до 2,7 млн тонн. В июне было произведено почти на 36% меньше продукта в годовом исчислении — 297,7 тысячи тонн, а рафинированного — на 15% меньше, или 162,9 тысячи тонн, пишет РБК.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, основной причиной снижения объемов производства растительного масла является нехватка сырья у переработчиков из-за уменьшения урожая подсолнечника в прошлом году.

Стоимость подсолнечного масла и сахара в России выросла на фоне влияния глобальной конъюнктуры, отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом в стране фиксируется снижение стоимости «борщевого набора».

Ретейлеры предупреждают, что уже в августе хлеб может подорожать на 7-12%, поскольку производители ссылаются на растущую себестоимость продукции. Негативное влияние оказало госрегулирование в отношении подсолнечного масла и сахара, используемых при выпечке, приводит INFOX мнение директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева.

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