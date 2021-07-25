Эксперт Грибков рассказал о способах получения выгодных кредитных условий

Москва, 25 июля. Граждане России могут попробовать получить индивидуальные условия кредитования, чтобы минимизировать переплаты, рассказал директор сервиса «Сравни.ру» Алексей Грибков.

Существует два фактора, которые могут снизить платежи по кредиту еще до заключения договора. Первый — предоставление банковской организации максимального количества документов, подтверждающих доходы человека. Второй — оформление страховки. Часто необходимость в ее оформлении делает платежи менее выгодными, цитирует Грибкова РИА Новости.

«Кредиты по минимальному пакету документов, как правило, дороже. При этом в зарплатном банке нередко вам могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях», — отметил специалист.

Грибков объяснил, что банки более охотно выдают займы, если уверены в источнике дохода заемщика. Недавно был зафиксирован повтор рекорда 1991 года по количеству выданных ссуд в России.

Тем, кто оформляет кредит на покупку автомобиля, следует быть осторожнее, потому что дилеры используют самые разнообразные уловки в попытках нажиться на доверчивых клиентах. Подробности приводит INFOX.