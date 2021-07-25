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Пожарные спасли более 20 человек из горящей многоэтажки в Барнауле
Общество
Пожарные спасли более 20 человек из горящей многоэтажки в Барнауле
vk.com  /  Группа «Жесть Поморья: Архангельск Северодвинск регион»

Барнаул, 25 июля. Ночью в девятиэтажном жилом доме на Глушковской улице в Барнауле произошло возгорание. Пожарные спасли 25 человек, 10 из которых — дети.

В экстренную службу поступил вызов о возгорании в жилом доме. Пожарные выехали на место ЧП и увидели, что дым от пламени исходит от первого этажа и стремительно поднимается вверх. Спасатели в первую очередь эвакуировали 25 человек, из них 10 детей. Жители девятиэтажки были спасены.

Очевидцы инцидента до приезда пожарных достали через окно горящей квартиры двух детей и женщину. Сведений о пострадавших не поступало. По информации регионального МЧС, пламя охватило в квартире 15 квадратных метров. Из-за возгорания пострадали стены, потолок, личные вещи и мебель.

Школьники из Рузы спасли тонущего мужчину на пруду в деревне Брыньково, сообщал сайт 360tv.ru. Подростки успели самостоятельно реанимировать пострадавшего.

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