В Турции заявили об уничтожении семерых боевиков на севере Сирии

Анкара, 25 июля. Военнослужащие ВС Турции провели операцию по ликвидации семерых боевиков на севере Сирии.

В сообщении оборонного ведомства Турции говорится, что операция по ликвидации террористов проводилась в ответ на гибель двух турецких военных в результате нападения на броневик ВС страны.

«Террористы, убившие двух наших военных в зоне проведения операции «Щит Евфрата», подверглись ответным действиям», — сообщили в турецком минобороны.

Ранее сообщалось, что столкновение ВС Турции с боевиками произошло в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. В результате атаки погибли два военнослужащих, еще два человека получили ранения.