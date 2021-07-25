Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 13:11
13:10
Общество
Школьник спас двух тонущих в реке девушек в Йошкар-Оле
13:09
Общество
Памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову открыли во Владивостоке
13:08
Экономика
Подсчитано, сколько времени россияне тратят на работу
13:07
Общество
Ушел из жизни глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко
13:05
Экономика
Россияне уже в августе получат новые выплаты и льготы
13:03
Политика
Народная милиция ЛНР подавила огневые точки ВСУ на линии фронта в Донбассе
13:00
Украина
Остались без Родины: снос Монумента славы во Львове может положить конец Украине
13:00
Общество
Представитель Greenpeace извинился перед якутами за свои слова
12:59
Спорт
Нидерландский журналист назвал вратаря женской сборной Бразилии «свиньей в свитере»
12:59
Политика
Захарова заявила, что сила духа российских спортсменов поможет выиграть Олимпиаду
Все новости

В Турции заявили об уничтожении семерых боевиков на севере Сирии

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:59
Политика
В Турции заявили об уничтожении семерых боевиков на севере Сирии
twitter.com  /  @tcsavunma

Анкара, 25 июля. Военнослужащие ВС Турции провели операцию по ликвидации семерых боевиков на севере Сирии.

В сообщении оборонного ведомства Турции говорится, что операция по ликвидации террористов проводилась в ответ на гибель двух турецких военных в результате нападения на броневик ВС страны.

«Террористы, убившие двух наших военных в зоне проведения операции «Щит Евфрата», подверглись ответным действиям», — сообщили в турецком минобороны.

Ранее сообщалось, что столкновение ВС Турции с боевиками произошло в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. В результате атаки погибли два военнослужащих, еще два человека получили ранения.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Турции заявили об уничтожении семерых боевиков на севере Сирии
Сирия турция боевики
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru