Мировая торговля под контролем: Вассерман рассказал об актуальных задачах ВМС России

России вполне достаточно развивать свой флот лишь для защиты собственных и союзнических территорий, поскольку наша страна контролирует сухопутную мировую торговлю. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

По случаю празднования Дня Военно-морских сил России эксперт рассказал об актуальных задачах военного флота нашей страны.

«Россия сейчас контролирует фактически сухопутную мировую торговлю. Мы довольно активно занимаемся развитием сухопутных торговых путей, соединяющих главный производящий регион — Юго-Восточную и Восточную Азию — с главным потребляющим регионом — Западной Европой. Поэтому нам господство на море, в общем-то, не требуется. Нам гораздо важнее сухопутные силы», — сообщил журналист.

Анатолий Вассерман также отметил, что наша страна традиционно не вынашивает планы по завоеванию других стран, а лишь охраняет свои границы.

«Мы можем развивать собственный флот только в тех объемах, какие нужны для защиты от удара с моря нашего побережья и территорий наших союзников. ˂…˃ Что касается наших боевых кораблей, судя по всему, в техническом отношении мы от американцев на большинстве направлений уже не отстаем. Однако авианосные ударные группировки пока не пытаемся создавать — все больше специалистов склоняется к мнению, что нам сейчас это не нужно», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он подчеркнул, что отсутствие демонстрации силы со стороны России вовсе не означает, что наша страна слабее других крупных держав.

«Что касается моря, нам вполне достаточно возможности уничтожить англо-саксонское морское могущество, и она у нас имеется фактически еще с советских времен и по сей день. Мы располагаем и средствами, способными уничтожить американские авианосные ударные группировки. Причем сделать это мы можем даже с суши, баллистическими ядерными ракетами, и из-под воды», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман оценил опасения минфина США по поводу дефолта в стране. По мнению эксперта, Конгресс, как и раньше, пойдет на увеличение потолка государственного долга.