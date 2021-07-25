Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 16:11
16:08
Происшествия
Водитель заживо сгорел после столкновения со стелой в Дзержинске
16:07
Шоу-бизнес
Алла Довлатова рассказала об экстремальном отдыхе в Сочи
16:06
Общество
Парад в честь Дня ВМФ показал, почему с флотом России считаются все страны Запада
16:05
Происшествия
На Стаса Барецкого совершено покушение возле Спаса на Крови в Петербурге
16:05
Шоу-бизнес
В Сети высмеяли располневшего Джигана в трусах с американским флагом
16:02
Политика
Впервые за последние два года США могут назначить своего посла на Украине
16:00
Общество
Мировая торговля под контролем: Вассерман рассказал об актуальных задачах ВМС России
15:58
Происшествия
Жилое здание загорелось на Лиговском проспекте в центре Петербурга
15:57
Общество
Диетолог назвал оптимальное время для перерыва на обед
15:54
Спорт
Фигуристка Туктамышева без макияжа обратилась к российским олимпийцам
Все новости

Мировая торговля под контролем: Вассерман рассказал об актуальных задачах ВМС России
Общество
Мировая торговля под контролем: Вассерман рассказал об актуальных задачах ВМС России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

России вполне достаточно развивать свой флот лишь для защиты собственных и союзнических территорий, поскольку наша страна контролирует сухопутную мировую торговлю. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

По случаю празднования Дня Военно-морских сил России эксперт рассказал об актуальных задачах военного флота нашей страны.

«Россия сейчас контролирует фактически сухопутную мировую торговлю. Мы довольно активно занимаемся развитием сухопутных торговых путей, соединяющих главный производящий регион — Юго-Восточную и Восточную Азию — с главным потребляющим регионом — Западной Европой. Поэтому нам господство на море, в общем-то, не требуется. Нам гораздо важнее сухопутные силы», — сообщил журналист.

Анатолий Вассерман также отметил, что наша страна традиционно не вынашивает планы по завоеванию других стран, а лишь охраняет свои границы.

«Мы можем развивать собственный флот только в тех объемах, какие нужны для защиты от удара с моря нашего побережья и территорий наших союзников. ˂…˃ Что касается наших боевых кораблей, судя по всему, в техническом отношении мы от американцев на большинстве направлений уже не отстаем. Однако авианосные ударные группировки пока не пытаемся создавать — все больше специалистов склоняется к мнению, что нам сейчас это не нужно», — пояснил собеседник ФАН.

Мировая торговля под контролем: Вассерман рассказал об актуальных задачах ВМС России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В завершение он подчеркнул, что отсутствие демонстрации силы со стороны России вовсе не означает, что наша страна слабее других крупных держав.

«Что касается моря, нам вполне достаточно возможности уничтожить англо-саксонское морское могущество, и она у нас имеется фактически еще с советских времен и по сей день. Мы располагаем и средствами, способными уничтожить американские авианосные ударные группировки. Причем сделать это мы можем даже с суши, баллистическими ядерными ракетами, и из-под воды», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман оценил опасения минфина США по поводу дефолта в стране. По мнению эксперта, Конгресс, как и раньше, пойдет на увеличение потолка государственного долга.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мировая торговля под контролем: Вассерман рассказал об актуальных задачах ВМС России
вассерман вмс рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru