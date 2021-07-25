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Программа показательных полетов стартовала в последний день авиасалона МАКС-2021

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:04
Армия
Программа показательных полетов стартовала в последний день авиасалона МАКС-2021
strizhi.ru

Москва, 25 июля. Пилотажная группа «Стрижи» открыла программу показательных полетов в рамках последнего дня работы авиасалона МАКС-2021.

Впервые в истории группа демонстрирует сложные маневры сразу на девяти истребителях МиГ-29. На предыдущих авиасалонах летчики всегда проводили полеты в составе шести машин. Обновленная программа посвящена празднованию 30-летия создания «Стрижей».

Накануне летчики уже продемонстрировали участникам выставки свои умения. Асы показали публике такие фигуры, как «копье», «пирамида», «звезда», «стрела», различные «бочки», «петли Нестерова» в составе группы, и множество других.

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россия стрижи МАКС-2021
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