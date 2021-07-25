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Елизавета II готовится к ежегодной охоте в замке Балморал
Общество
Елизавета II готовится к ежегодной охоте в замке Балморал
wikipedia.org  /  Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Абердин, 25 июля. Королева Елизавета II отправилась на отдых в Шотландию впервые с момента смерти герцога Эдинбургского. Семья присоединится к главе монархии накануне проведения охоты.

Фамильный замок Елизаветы II Балморал расположен в Абердиншире — именно там королева предпочитает отдыхать каждый год. Прежде глава монархии проводила отпуск в резиденции в компании мужа, принца Филиппа, который ушел из жизни в апреле 2021 года. Этим летом королева отправилась в Балморал в одиночестве, но долго скучать она не будет.

Как сообщает издание People, совсем скоро компанию ей составят герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также принцессы Беатрис и Евгения. Все они прибудут в резиденцию с семьями.

Ежегодно члены королевской семьи собираются в Балморале, чтобы провести время за охотой на фазанов. Давняя традиция поддерживается каждый август. Тем не менее, мероприятие может пройти без участия принца Гарри, который активно занят в собственных проектах и помогает супруге, герцогине Меган Маркл, с уходом за детьми.

Несмотря на предстоящий семейный отпуск, королевская семья вновь обеспокоена планами принца Гарри. Герцог Сассекский готовится опубликовать мемуары, приуроченные к годовщине правления королевы. Тем не менее, часть откровений поступят на прилавки лишь после смерти Елизаветы II.

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Елизавета II отпуск королевская семья
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