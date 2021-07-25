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Владимир Путин напомнил о заветах Петра Великого во время парада ко Дню ВМФ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:01
Армия
Владимир Путин напомнил о заветах Петра Великого во время парада ко Дню ВМФ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Санкт-Петербург, 25 июля. Президент России Владимир Путин во время выступления на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге напомнил главные морские заветы Петра Великого.

Глава государства отметил, что служба в российском флоте никогда не была легкой. Однако слава Андреевского стяга никогда не померкнет.

«Мы гордимся выдающейся историей ВМФ, флотоводцами и корабелами. Флот прошел от скромного ботика Петра I до стратегических подводных ракетоносцев. Флот приобрел уникальные системы вооружения, которые мы постоянно и успешно совершенствуем. Мы способны обнаружить любого противника и уничтожить его, если это потребуется», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия должна придерживаться заветов Петра Великого, которые были отражены в уставе флота: «Никогда не спускать флаг корабля и никогда не сдавать корабль врагу».

Торжественный парад в честь Дня ВМФ проходит 25 июля в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие более 4000 военнослужащих. Над небом Северной столицы пролетят 48 самолетов и вертолетов. А по акватории Невы и Финского залива пройдут 54 боевых корабля.

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