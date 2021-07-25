Врачи констатировали смерть дельтапланериста спустя час после падения в Башкирии

Уфа, 25 июля. Пострадавшим в результате крушения дельтаплана в одном из районов Республики Башкирия стал мужчина 1971 года рождения.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, мужчину обнаружили спустя час после сообщения о случившемся. Около 11:00 по московскому времени медики констатировали его смерть. Погибшему было 50 лет.

Ранее сообщалось о трагическом инциденте с участием дельтаплана в Учалинском районе Башкирии. Все произошло недалеко от деревни Старобайрамгулово. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются специалистами.

Ранее URA.RU сообщало о падении самолета Р-200 под Хабаровском в окрестностях села Калинка. На борту воздушного судна находились два человека, один из них получил смертельные травмы.