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Врачи констатировали смерть дельтапланериста спустя час после падения в Башкирии

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:55
Происшествия
Врачи констатировали смерть дельтапланериста спустя час после падения в Башкирии
psut.sledcom.ru  /  Пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ

Уфа, 25 июля. Пострадавшим в результате крушения дельтаплана в одном из районов Республики Башкирия стал мужчина 1971 года рождения.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, мужчину обнаружили спустя час после сообщения о случившемся. Около 11:00 по московскому времени медики констатировали его смерть. Погибшему было 50 лет.

Ранее сообщалось о трагическом инциденте с участием дельтаплана в Учалинском районе Башкирии. Все произошло недалеко от деревни Старобайрамгулово. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются специалистами.

Ранее URA.RU сообщало о падении самолета Р-200 под Хабаровском в окрестностях села Калинка. На борту воздушного судна находились два человека, один из них получил смертельные травмы.

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