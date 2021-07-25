Парад в честь Дня ВМФ показал, почему с флотом России считаются все страны Запада

30 октября 1696 года боярская дума по представлению царя Петра I приняла постановление «Морским судам быть», что стало первым законом о флоте и официальной датой его основания. С тех пор более 300 лет Военно-морской флот считается гордостью России, символом ее могущества. Военные корабли начали строить в Воронеже, Санкт-Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Создали Азовский и Балтийский флоты, позже — Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.

Российские моряки сделали много важных географических открытий и одержали ряд блестящих побед. В историю вошли подвиги адмиралов Федора Апраксина, Ивана Крузенштерна, Павла Нахимова, Федора Ушакова, Владимира Шмидта, Александра Колчака, Владимира Истомина, Всеволода Руднева, Николая Эссена, Николая Кузнецова и других военных.

Во все времена военные моряки надежно стояли на страже Отечества, охраняли его рубежи. Более 350 тысяч моряков награждены орденами и медалями, около 600 человек стали Героями Советского Союза, а семеро — разведчик-североморец В. Н. Леонов, морские летчики А. Е. Мазуренко, В. И. Раков, Б. Ф. Сафонов, Н. Г. Степанян, Н. В. Челноков и катерник А. О. Шабалин — удостоены этого звания дважды.

wikipedia.org / Юрий Кушевский / CC BY-SA 4.0

В наши дни личный состав Военно-морского флота, верный присяге и Андреевскому флагу, достойно продолжает славные боевые традиции, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в защиту государственных интересов. Сегодня Военно-морской флот — главная составляющая и основа морского потенциала Российской Федерации, один из важнейших инструментов внешней политики государства, который предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане.

Поводом для первого настоящего военно-морского парада стала одержанная русским флотом 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года победа в сражении при Гангуте в ходе Северной войны. Она стала первой в истории морской победой русского флота. Это событие торжественно отметили в Санкт-Петербурге. Празднование продолжалось несколько дней. В своем указе Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.

В 2021 году главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге стал самым масштабным по сравнению с предыдущими. Он прошел в год 325-летия флота России. В параде приняли участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно были задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ. В мероприятии приняли участие фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент России Владимир Путин выступил с речью на главном военно-морском параде, проходящем в акватории реки Невы в день ВМФ в Санкт-Петербурге. Во время выступления глава государства поздравил всех с Днем ВМФ и назвал праздник грандиозным, знаменующим единство всех поколений защитников морских рубежей Родины и значимым для всей России.

«Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов. Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие», — сказал Путин.

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей также поздравил всех россиян с Днем Военно-морского флота России.

«Я поздравляю россиян и тех, кто служил, служит и будет служить на флоте, с Днем ВМФ. Это праздник, который утвержден по предложению наркома ВМФ Николая Кузнецова. Проводился он впервые в 1939 году. С той поры, если не учитывать времена ВОВ, он проводится каждое последнее воскресенье июля. Но поистине народным этот праздник стал в последние пять лет, после того, как в Санкт-Петербурге прошел главный военно-морской парад. Сегодня флот отмечает 325 годовщину со дня основания. На грандиозном действии, которое проходило сегодня в Санкт-Петербурге, были показаны все достижения нашего флота за последние десятилетия. Я сегодня нахожусь в Севастополе, где также прошел военно-морской парад», — сказал он.

Новостное агентство «Харьков» /

Эксперт отметил, что флот России — военный посланник государства.

«Россия омывается многими морями и тремя океанами. Стремление к морю у нас всегда было, еще с времен древних славян. Конечно, флот — заслуга Петра I, который сказа: «Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет — обе руки имеет». Другой император — Александр III — чье имя скоро будет носить атомный подводный ракетоносец, сказал: «У России есть только два союзника — армия и флот». По большому счету — это так. Флот — посланник государства, который выражает его волю, если необходимо отстаивать интересы и в дальних морях, и в океанах», — сообщил спикер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Капитан первого ранга запаса рассказал и о том, как он попал на флот, где проходил службу. По словам Дандыкина, на выбор его профессии повлияли книги о героической защите Севастополя.

«Любовь к флоту у меня появилась в детстве, после прочтения книг о героической обороне Севастополя. После училища я пришел служить на Черноморский флот. Служил на крейсере «Адмирал Ушаков». Я горжусь тем, что связан с плеядой наших прославленных флотоводцев, в том числе с великим и легендарным подводником Львом Жильцовым, под командованием которого атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» всплыла на Северном полюсе. Горжусь тем, что я находился с морскими пехотинцами во время операции на Северном Кавказе. Видел, как они мужественно ведут борьбу за безопасность России. Я думаю, что везде, где живут моряки, отмечается этот праздник, в том числе и в бывших республиках СССР», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Резюмируя, Василий Дандыкин добавил, что в последнее время Военно-морской флот России стал одним из самых сильных в мире, а прошедший в Санкт-Петербурге парад это в очередной раз подтвердил.

«Флот России развивается. Сегодня с ним считаются недруги нашей страны. Военно-морской фот России становится одним из лучших флотов мира. Это заслуга нашей промышленности, конструкторов, судостроителей, тех, кто служит на флоте, кто готовит для него кадры. Конечно, это и заслуга руководства страны, Министерства обороны, главкома флота. Сегодня все увидели по главному военно-морскому параду, что количество новых кораблей и подводных лодок у нас постоянно увеличивается. И это очень положительный момент», — заключил Василий Дандыкин.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал «вонючими» российских и зарубежных критиков Дня ВМФ.