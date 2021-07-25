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В ЛНР обвинили ВСУ в использовании станции РЭБ на линии разграничения

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:43
Новороссия
В ЛНР обвинили ВСУ в использовании станции РЭБ на линии разграничения
mil.in.ua  /  ГО «Український мілітарний центр»

Луганск, 25 июля. Вооруженные силы Украины разместили станцию радиоэлектронной борьбы на линии разграничения в Донбассе. Сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, работа станции «Буковель-АД» была зафиксирована в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ у населенного пункта Семигорье. Таким образом украинские военные подавляют сигналы беспилотников СММ ОБСЕ, мешая представителям миссии мониторить ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли минометный удар по прифронтовому поселку шахты «Трудовская» на окраине Донецка, в результате чего серьезно пострадал частный жилой дом.

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ЛНР всу донбасс
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