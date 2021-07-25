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Бурляев рассказал, чего он не смог простить Тарковскому на съемках «Андрея Рублева»

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:50
Общество
Бурляев рассказал, чего он не смог простить Тарковскому на съемках «Андрея Рублева»
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 25 июля. Известный российский кинематографист Николай Бурляев откровенно рассказал об убитых животных на съемках фильма «Андрей Рублев» культового режиссера Андрея Тарковского.

Спустя много лет после выхода великой ленты многие спорят по поводу этичности некоторых моментов съемок. Речь идет о разбившейся в кадре лошади и подожженной корове. Исполнитель одной из главных ролей отметил, что животные, снимавшиеся у Тарковского, надолго ему запомнились.

«Лошадь — да, и я долго не мог простить это Андрею Арсеньевичу. Потому что она была просто убита, эта лошадь. Но ее взяли на живодерне, она была обречена. Но зачем проливать кровь-то?» — рассказала Бурляев в YouTube-шоу «Еще не Познер».

Бурляев рассказал, чего он не смог простить Тарковскому на съемках «Андрея Рублева»
Кадр из фильма «Андрей Рублев»  / 

По словам артиста, подожженная корова не пострадала, поскольку ее кожу намазали толстым слоем асбеста. Огонь не тронул животное, но очень сильно напугал. Понять позицию Тарковского и его режиссерские решения Бурляев смог лишь спустя годы, когда в 1986 году начал снимать свою картину «Лермонтов». Он осознал, что великому кинематографисту были необходимы кадры с покалеченными животными, хоть они и не были этичными.

Ранее Бурляев заявил, что отказывается воспринимать современный кинематограф, сообщает издание «Мир 24». В одном из интервью кинематографист назвал современные российские сериалы «гнусными и бездарными», а фильмы — «омерзительными». Он отметил, что может перечислить лишь десяток картин, которые не стыдно смотреть.

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Все новости / Общество / Бурляев рассказал, чего он не смог простить Тарковскому на съемках «Андрея Рублева»
тарковский андрей рублев бурляев
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