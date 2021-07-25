Клинцевич поблагодарил российских моряков за защиту Родины

Сегодня в России отмечается один из важных государственных праздников — День Военно-морского флота. Свои искренние пожелания всем, кто несет эту непростую службу, оставил в беседе с ФАН лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Хороший праздник, и флот у нас становится по-настоящему сильным. Пусть он сейчас не такой многочисленный, как было раньше, но вполне обеспечивающий абсолютную безопасность нашей страны», — отметил российский политик.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

При всей любви к водной стихии Клинцевич никогда не хотел посвятить жизнь морскому делу, однако во время учебы всегда искренне удивлялся рассказам моряков о своей службе.

«У нас, десантников, полторы минуты пролетел, рано или поздно приземлился — ты на ногах, можно спрятаться, ты знаешь, что делать. А что делать в море? Если пробоина в судне? А если это подводная лодка? Восхищаюсь моряками и подводниками! У меня много друзей, желаю им счастья, здоровья и передаю самые добрые слова благодарности за защиту нашей Родины», — сказал бывший военный.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение Клинцевич передал особую благодарность своему товарищу — вице-адмиралу Валерию Куликову, ныне занимающемуся политической деятельностью.

«Есть у меня такой боевой друг — вице-адмирал Куликов Владимир Владимирович. Он в Севастополе служил, но он такой — прошел все конфликты военные, ну просто красавчик. В его лице всех моряков с праздником [поздравляю] от всех афганцев и десантников», — заключил лидер ветеранского движения.

Ранее капитан 1-го ранга в отставке Петр Петров рассказал, как сегодня устроена подготовка военных моряков. По его словам, благодаря классической системе образования в стране отработан достаточный резерв молодых военных.