Вертолет МЧС доставил продукты в пострадавшие от паводка села Забайкалья

Чита, 25 июля. Спасательный вертолет доставил продукты питания в отдаленные села Забайкалья, пострадавшие от недавнего паводка.

В минувшую субботу, 24 июля, вертолет Ми-8 с сотрудниками ГУ МЧС по Забайкальскому краю на борту направился в подтопленные районы региона для оказания гуманитарной помощи, а также для проведения мониторинга гидрологической обстановки.

В частности спасатели доставили продукты в села Крупянка, Олинск, Илим и Большой Луг. Известно, что винтокрылая машина продолжит оказывать помощь жителям населенных пунктов, пострадавших от паводка.

Ранее сообщалось о разрушении железнодорожного моста из-за последствий сильных дождей в Забайкальском крае.