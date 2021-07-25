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Вертолет МЧС доставил продукты в пострадавшие от паводка села Забайкалья
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Вертолет МЧС доставил продукты в пострадавшие от паводка села Забайкалья

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:32
Происшествия
Вертолет МЧС доставил продукты в пострадавшие от паводка села Забайкалья
wikipedia.org  /  Игорь Двуреков / CC BY-SA 3.0

Чита, 25 июля. Спасательный вертолет доставил продукты питания в отдаленные села Забайкалья, пострадавшие от недавнего паводка.

В минувшую субботу, 24 июля, вертолет Ми-8 с сотрудниками ГУ МЧС по Забайкальскому краю на борту направился в подтопленные районы региона для оказания гуманитарной помощи, а также для проведения мониторинга гидрологической обстановки.

В частности спасатели доставили продукты в села Крупянка, Олинск, Илим и Большой Луг. Известно, что винтокрылая машина продолжит оказывать помощь жителям населенных пунктов, пострадавших от паводка.

Ранее сообщалось о разрушении железнодорожного моста из-за последствий сильных дождей в Забайкальском крае.

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