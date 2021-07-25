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Путин оценил способность ВМФ России нанести удар по противнику

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:36
Армия
Путин оценил способность ВМФ России нанести удар по противнику
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Кронштадт, 25 июля. Российский ВМФ располагает всем необходимым для обеспечения безопасности страны, заявил президент Владимир Путин.

Он способен нанести военный удар по противнику, оценил возможности флота российский лидер. РФ постоянно и успешно модернизирует вооружение ВМФ. Оно может распознать любого неприятеля и вовремя поразить его, отметил Владимир Путин.

Президент выступил на праздновании Дня Военно-морского флота РФ. Глава государства также заявил об уникальности российских гиперзвуковых ракет.

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