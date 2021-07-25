Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 11:41
11:41
Политика
Генпрокурор из США пришла в ярость от сделки по «Северному потоку — 2» с Германией
11:39
Армия
Кадры подлодок ВМФ РФ в Датском проливе «взорвали» соцсети Дании
11:38
Общество
Бурляев рассказал, чего он не смог простить Тарковскому на съемках «Андрея Рублева»
11:34
Политика
Чешский журналист назвал враждебной деятельность США против России
11:33
Политика
Губернатор Севастополя Развожаев поздравил моряков с профессиональным праздником
11:32
Общество
В России за сутки зарегистрировали 24 072 новых случая COVID-19
11:31
Армия
Путин рассказал о не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ракетах ВМФ России
11:29
Происшествия
В Учалинском районе Башкирии разбился дельтапланерист
11:29
Общество
Сатановский рассказал, как российские спортсмены сумели провести WADA на Олимпиаде
11:29
Происшествия
Вертолет МЧС доставил продукты в пострадавшие от паводка села Забайкалья
Все новости

Названы самые популярные причины головной боли по утрам

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:25
Общество
Названы самые популярные причины головной боли по утрам
freepik.com  /  Designed by Freepik

Лондон, 25 июля. Многие люди по утрам сталкиваются с сильной головной болью. Некоторые не могут избавиться от нее в течение всего дня.

Если такое состояние стало нормой — то следует немедленно обратиться к врачу. Об этом рассказал доцент кафедры неврологии в британском Центре головных болей Университета Томаса Джефферсона Сими Парих.

Одной из причин утренней головной боли может быть нарушение сна. Свое влияние на самочувствие также оказывает и стресс. Кроме того, головные боли может вызвать даже обезвоживание организма.

Еще одна причина плохого самочувствия — это бруксизм, то есть непроизвольное сжимание челюстей во время сна. Данная патология вызывает сильную болезненность мышц, а само напряжение может спровоцировать головную боль.

Медики ранее рассказали, чем могут грозить неприятные ощущения на затылке. Как оказалось, причиной закупорки артерии в затылочной области может стать повышенный уровень холестерина.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы самые популярные причины головной боли по утрам
причины головная боль утро
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru