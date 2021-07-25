Названы самые популярные причины головной боли по утрам

Лондон, 25 июля. Многие люди по утрам сталкиваются с сильной головной болью. Некоторые не могут избавиться от нее в течение всего дня.

Если такое состояние стало нормой — то следует немедленно обратиться к врачу. Об этом рассказал доцент кафедры неврологии в британском Центре головных болей Университета Томаса Джефферсона Сими Парих.

Одной из причин утренней головной боли может быть нарушение сна. Свое влияние на самочувствие также оказывает и стресс. Кроме того, головные боли может вызвать даже обезвоживание организма.

Еще одна причина плохого самочувствия — это бруксизм, то есть непроизвольное сжимание челюстей во время сна. Данная патология вызывает сильную болезненность мышц, а само напряжение может спровоцировать головную боль.

Медики ранее рассказали, чем могут грозить неприятные ощущения на затылке. Как оказалось, причиной закупорки артерии в затылочной области может стать повышенный уровень холестерина.