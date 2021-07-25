Блогер из Крыма показала мало рекламируемый, но приятный для отдыха Орджоникидзе

Блогер из Крыма показала видео о поездке в поселок на восточном побережье ― Орджоникидзе, который находится между Феодосией и Коктебелем.

Женщина рассказывает, что Орджоникидзе ― довольно старое поселение и археологи во время раскопок даже нашли здесь орудия труда эпохи неолита. При этом поселок прославился в 1910-х годах, ведь именно в это время здесь появился завод, где производили и испытывали торпеды, также некоторые источники сообщают о том, что на заводе изготавливали глубинные бомбы. Завод был засекречен до 1992 года, а сам поселок во времена СССР был огражден колючей проволокой. Сегодня территория завода все еще хранит следы «секретности» с «колючкой» под напряжением, о чем красноречиво говорят электроизоляторы.

«Та школа и магазин, которые были здесь построены первыми в 1956 году, сохранились до наших дней. А название Орджоникидзе поселку дано в честь народного комиссара тяжелой промышленности СССР Серго Орджоникидзе», — рассказывает женщина в своем канале «По Крыму с Дариной».

Prt Scr youtube.com / По Крыму с Дариной

Блогер в видео показала длинные песчаные пляжи, набережную у побережья, невероятной красоты вид на горы и море. Отдельно женщина рассказала об Агатовом пляже, который находится на восточной стороне поселка, куда любят приезжать в основном местные жители.

«Открытое море, вода чистейшая, судя по количеству людей, которые купаются. Только спуск долгий. Наверх будет идти не очень приятно по жаре. Взяли мы два шезлонга по 200 рублей каждый, еще и под зонтиком. А в Ялте по 300 рублей каждый и зонт отдельно», — делится автор впечатлениями о пляже.

Видео из Орджоникидзе прокомментировали и зрители, оценившие небольшой пляж и отдых на восточном побережье Крыма.

«Только вернулись из Орджоникидзе. Обожаем его! 4 года подряд там отдыхали. Хочешь на один пляж, хочешь — на другой», — пишет Наталья.

«Приезжала погулять на один день из Феодосии, виды с берега на холмы, горы и кораблики обалденные! Погуляла по поселку, много хвойных, воздух — не надышаться», — делится Анна Романова

Ранее ФАН рассказывал, что жители Киева и Крыма оценили туристический сезон на полуострове до и после 2014 года, рассказав, когда на курорте было больше отдыхающих.