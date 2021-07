Палестинский подросток был убит в ходе столкновений с израильской армией

Рамалла, 25 июля. Палестинский 17-летний подросток Мухаммад Мунир аль-Тамими погиб в ходе беспорядков на Западном берегу Евфрата, о чем сообщило Министерство здравоохранения Палестины. Инцидент произошел в деревне Наби Салех близ Рамаллы 23 июля.

Как сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), подросток являлся участником беспорядков и был убит при забрасывании израильских солдат камнями. Применение оружия командование оправдывает самообороной. Получивший ранение в живот Аль-Тамими был доставлен в больницу в Сальфите, где скончался спустя несколько часов. В ЦАХАЛ объявили о начале расследования инцидента.

В течение 23 июля по Западному берегу прокатилась волна беспорядков: палестинцы протестовали против расширения израильских поселений. В течение дня от резиновых пуль, слезоточивого газа и огнестрельного оружия пострадали 146 арабов. При этом ранения получили два израильских солдата.

Израиль занимается постройкой еврейских поселений на Западном берегу с момента его занятия в 1967 году. С точки зрения ООН и международных правозащитных организаций данная территория находится под оккупацией, и возведение поселений на ней является грубым нарушением международного права.

