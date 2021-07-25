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Палестинский подросток был убит в ходе столкновений с израильской армией

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:39
Весь мир
Палестинский подросток был убит в ходе столкновений с израильской армией
Global Look Press  /  Ahmad Hasaballah / ZUMAPRESS.com

Рамалла, 25 июля. Палестинский 17-летний подросток Мухаммад Мунир аль-Тамими погиб в ходе беспорядков на Западном берегу Евфрата, о чем сообщило Министерство здравоохранения Палестины. Инцидент произошел в деревне Наби Салех близ Рамаллы 23 июля.

Как сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), подросток являлся участником беспорядков и был убит при забрасывании израильских солдат камнями. Применение оружия командование оправдывает самообороной. Получивший ранение в живот Аль-Тамими был доставлен в больницу в Сальфите, где скончался спустя несколько часов. В ЦАХАЛ объявили о начале расследования инцидента.

В течение 23 июля по Западному берегу прокатилась волна беспорядков: палестинцы протестовали против расширения израильских поселений. В течение дня от резиновых пуль, слезоточивого газа и огнестрельного оружия пострадали 146 арабов. При этом ранения получили два израильских солдата.

«Сотни палестинцев швыряли камни в военнослужащих, которые ответили средствами разгона беспорядков», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израиль занимается постройкой еврейских поселений на Западном берегу с момента его занятия в 1967 году. С точки зрения ООН и международных правозащитных организаций данная территория находится под оккупацией, и возведение поселений на ней является грубым нарушением международного права.

Палестинцы, в свою очередь, регулярно протестуют против присутствия граждан Израиля на своей территории. Это периодически приводит к человеческим жертвам с их стороны, причем зачастую в результате ответного огня.

Однако имеют место и немотивированные эпизоды насилия. Например, в ночь на 8 апреля вблизи поселения Бидду израильские солдаты расстреляли автомобиль с семейной парой. В результате погиб 42-летний Усама Сиддик Мансур. По словам его выжившей жены Сумайи, чету остановили на одном из постов и попросили заглушить двигатель. После проверки им было сказано снова завести машину и продолжить движение, что они и сделали. После этого по супругам открыли огонь. На этот счет в ЦАХАЛ официально заявили, что автомобиль ускорился в сторону скопления военнослужащих, тем самым поставив под угрозу их жизни.

Защита палестинского населения в начале мая была использована движением ХАМАС как повод для обострения конфликта с Израилем. Целями радикального исламистского движения стали повышение собственного авторитета в Автономии (единственной официально признаваемой Израилем палестинской власти), в арабском мире и среди израильских арабов, что было успешно достигнуто. Израиль через посредников вел переговоры именно с ХАМАС, тем самым фактически признав его ведущую роль в палестино-израильском вопросе.

Всего же с 10 по 21 мая в результате обмена ударами в секторе Газа погибли 248 человек и получили ранения свыше 1 900, в то время как Израиль потерял 12 человек убитыми при 350 раненых.

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