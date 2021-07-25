Командующий войсками ЮВО рассказал, как Черноморский флот реагирует на провокации НАТО

Севастополь, 25 июля. Маневры сил НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем со стороны Черноморского флота, заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

По его словам, российские военные самым жестким образом пресекают любые попытки Альянса устроить в регионе провокацию. Дворников заверил, что Черноморский флот обеспечивает надежную защиту рубежей России в условиях нарастающего внешнего давления на страну.

«Непрекращающиеся учения военно-морских сил НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, а все провокационные попытки вооруженных сил недружественных государств получают жесткий отпор», — заявил он во время торжественных мероприятий ко Дню ВМФ в Севастополе.

Ранее экипаж российского истребителя Су-27 поднялся в небо для сопровождения американского разведывательного самолета RC-135 над Черным морем.